CNTV reconsidera veto a campaña contra violencia de género tras solicitud del Gobierno

El organismo revirtió su postura inicial que prohibía la difusión del mensaje durante el periodo electoral, luego de que La Moneda presentara una solicitud formal y ministras calificaran el bloqueo como "preocupante y vergonzoso".

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acogió la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno para transmitir la campaña “Una ley en nombre de todas” en el marco del Día contra la Violencia de Género.

La decisión revierte el veto inicial que el organismo aplicó la semana pasada, argumentando incompatibilidad con el contexto electoral. El CNTV deberá emitir una nueva resolución en las próximas horas que defina si la pieza audiovisual podrá difundirse durante la veda electoral.

Críticas ministeriales

Según reportó Bío Bío Chile, la ministra vocera Camila Vallejo había cuestionado duramente la resolución inicial, señalando que “la violencia contra las mujeres no debía tratarse como un asunto electoral” y calificando el veto como un “antecedente preocupante y vergonzoso”.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que esta campaña se emite anualmente cada 25 de noviembre, incluso en procesos electorales anteriores, sin objeciones previas. Ambas carteras valoraron la reconsideración del CNTV, insistiendo en que tratar este mensaje como propaganda es un error que desvirtúa la lucha contra la violencia de género.