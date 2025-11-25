País cntv

CNTV reconsidera veto a campaña contra violencia de género tras solicitud del Gobierno

Por CNN Chile

25.11.2025 / 15:42

{alt}

El organismo revirtió su postura inicial que prohibía la difusión del mensaje durante el periodo electoral, luego de que La Moneda presentara una solicitud formal y ministras calificaran el bloqueo como "preocupante y vergonzoso".

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acogió la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno para transmitir la campaña “Una ley en nombre de todas” en el marco del Día contra la Violencia de Género.

La decisión revierte el veto inicial que el organismo aplicó la semana pasada, argumentando incompatibilidad con el contexto electoral. El CNTV deberá emitir una nueva resolución en las próximas horas que defina si la pieza audiovisual podrá difundirse durante la veda electoral.

Críticas ministeriales

Según reportó Bío Bío Chile, la ministra vocera Camila Vallejo había cuestionado duramente la resolución inicial, señalando que “la violencia contra las mujeres no debía tratarse como un asunto electoral” y calificando el veto como un “antecedente preocupante y vergonzoso”.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que esta campaña se emite anualmente cada 25 de noviembre, incluso en procesos electorales anteriores, sin objeciones previas. Ambas carteras valoraron la reconsideración del CNTV, insistiendo en que tratar este mensaje como propaganda es un error que desvirtúa la lucha contra la violencia de género.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Programas completos Bajan las temperaturas en el país ¿cuánto será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo
CNTV reconsidera veto a campaña contra violencia de género tras solicitud del Gobierno
Cómo el derrumbe de la antigua Torre dei Conti reveló la crisis por la que atraviesa la Roma moderna
Black Friday 2025: Cómo evitar el sobreendeudamiento al comprar regalos de Navidad
Alertan que estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Stranger Things 5 podrían usarse como gancho para estafas en línea
El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Calisto por eventual fraude al fisco