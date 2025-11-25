CNTV autoriza emisión de campaña contra la violencia de género del Gobierno: 9 de los 11 consejeros respaldaron la decisión

Tras la decisión, la campaña comenzará a transmitirse desde hoy en todas las señales de televisión abierta del país.

En una sesión realizada la tarde de este martes, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) autorizó finalmente la difusión de la campaña gubernamental “Una ley en nombre de todas”, pieza comunicacional elaborada en el marco del Día contra la Violencia de Género.

Durante la instancia, 9 de los 11 consejeros respaldaron la decisión.

La decisión marca un giro respecto de la postura adoptada por el organismo la semana pasada, cuando había rechazado la iniciativa al estimar que su emisión no resultaba adecuada en medio del actual contexto electoral.

Tras ese revés, el Gobierno presentó una solicitud de reconsideración, buscando revertir la determinación que impedía difundir el registro audiovisual entre el 20 y el 25 de noviembre.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, celebró la decisión asegurando, a través de redes sociales, que la campaña “busca dar a conocer la ley integral. Era una decisión errada negar una campaña de bien común“.

Nos alegra que el CNTV haya revertido la decisión de no permitir la difusión nuestra campaña Una Ley en Nombre de Todas, que busca dar a conocer la ley integral. Era una decisión errada negar una campaña de bien común. Pase aquí a ver el spot 👇🏼https://t.co/7xYR3RF7jo — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) November 25, 2025

Revisa a continuación la campaña