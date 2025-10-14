CNN Chile y Radios Regionales anuncian inédita alianza para fortalecer la oferta informativa del país

Este acuerdo contempla una cobertura integral en todas las regiones del país, donde CNN Chile se vinculará en gran parte de la red de más de 180 estaciones que integran la red de Radios Regionales, profundizando el alcance de las noticias, comprometiendo flujo constante y cercano a la ciudadanía.

Con el propósito de acercar la información a cada rincón del país y fortalecer la oferta periodística nacional, CNN Chile y Radios Regionales anuncian una alianza estratégica inédita en el país que une el prestigio global de CNN con la legitimidad territorial de la red informativa radial más importante de Chile.

Este acuerdo contempla una cobertura integral en todas las regiones del país, donde CNN Chile se vinculará en gran parte de la red de más de 180 estaciones que integran la red de Radios Regionales, profundizando el alcance de las noticias, comprometiendo flujo constante y cercano a la ciudadanía.

“La alianza representa un paso importante en nuestra misión en entregar información precisa y accesible a todos los chilenos y chilenas. Con Radios Regionales ampliaremos nuestro alcance y contribuiremos a la formación de una ciudadanía bien informada a nivel nacional” señaló Alexis Collao, Gerente General de CNN Chile.

Por su parte, Ricardo Olivares, director ejecutivo de Radios Regionales indicó que “el acuerdo refleja un nuevo modelo de integración entre medios nacionales y locales: respetuoso, complementario y enfocado en el servicio público. Nuestro objetivo es dar el verdadero reconocimiento y visibilidad a las emisoras que cada día informan desde sus comunidades, manteniendo su independencia y arraigo local”.

La alianza se implementará a través de la creación de contenidos conjuntos y la integración de la red Radios Regionales a transmisiones especiales desde distintas zonas del país. Ambas partes coincidieron en que esta unión busca elevar el estándar informativo nacional y promover una mirada más inclusiva del Chile real, desde Arica hasta Punta Arenas.

