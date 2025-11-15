CNE aprobó informe que confirma baja en las cuentas de luz para el 2026: ¿Cuánto disminuirá?

La Comisión destacó que si no se hubiera aplicado la devolución a los consumidores "por la sobreestimación en los saldos de facturación, se habría registrado un alza promedio de 1,33% a nivel nacional".

La Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó un informe que confirma una baja en las tarifas de las cuentas de luz a partir de enero de 2026.

A través de un comunicado, la entidad informó sobre la aprobación de la publicación del “Informe Técnico Definitivo” (ITD), sobre “Fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP) del Sistema Eléctrico Nacional correspondiente al primer semestre de 2026, el cual incorpora las modificaciones a partir de las observaciones recibidas en el informe técnico preliminar, publicado en octubre pasado”.

Dicho informe definitivo “reafirma la devolución a los clientes finales de los montos correspondientes a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación, producto de la aplicación conjunta de la tasa de interés corriente no reajustable y la variación del Índice de Precios al Consumidor”, señaló la CNE.

En concreto, esto significaría una disminución en las tarifas del servicio eléctrico, tras el error en el cálculo del cobro informado por las autoridades.

¿Cuánto bajarán las cuentas de luz?

La Comisión indicó que “la tarifa residencial para un consumo de 180 kWh/mes registrará una caída promedio de 2,02%”.

Además, relevó que “de no haberse aplicado la devolución a los clientes por la sobreestimación en los saldos de facturación, se habría registrado un alza promedio de 1,33% a nivel nacional”.