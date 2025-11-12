CMF alerta sobre entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunta estafa: ¿Cuáles son?

La Comisión para el Mercado Financiero también decidió presentar denuncias ante el Ministerio Público.

Este martes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web por presunta estafa.

De acuerdo con los antecedentes recabados por institución, estas instituciones aparentan ser supervisadas por la CMF, pero no se encuentran ni inscritas ni autorizadas.

En concretos, dichas entidades solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito, pero estas posteriormente no reciben los préstamos acordados.

Por esta razón es que la CMF decidió presentar denuncias ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables por el presunto delito de estafa.

¿Cuáles instituciones fueron denunciadas por la CMF?

https://nordsee-cl.com/, (Cooperativa Nordsee Capital, imitadora de Administradora de Fondos de Inversión Nordsee Capital Management S.A.).

https://agentediversa.cl/, (Fundación Agente Diversa).

https://chilecoop.com, (Coop Avanza).

https://credilaunch.cl/, (Credilaunch).

http://partnersfinancial-cl.com, (Partners Financial, imitadora de EPG Partners).

Imitadora de Gestora La Avanzada S.A. (Opera mediante Facebook).

Servicios Financieros Coopvital, imitadora de Coopvital (No identificado).

¿Dónde puedo revisar si una institución es fiscalizada por el CMF?