Clausuran galería con cerca de 790 locales en Barrio Franklin tras denuncias por delitos

Las autoridades indicaron que en lugar se receptaban y vendían celulares robados.

Durante la mañana de este lunes, la Municipalidad de Santiago, junto a Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, clausuraron la Galería Placer 880 en Barrio Franklin, en la cual había cerca de 790 locales comerciales.

Según señalaron las autoridades, el lugar estaba asociado a distintos delitos, entre ellos, no estaban regularizados en la Dirección de Obras ni tenían las patentes correspondientes, además de narcotráfico, receptación, entre otros.

El delegado presidencial Gonzalo Durán señaló en CNN Chile que “aquí recurrentemente se producía receptación y comercialización de celulares robados”.

Se trata de un “galpón que tiene 790 locales de distinta naturaleza, fue progresivamente tomado por bandas criminales dedicadas a receptación y comercialización de celulares robados, al tráfico de drogas”.

A ello se suman balaceras por disputas territoriales entre bandas criminales.

Durán comentó que “ahora se iniciará un proceso de regularización físico”.

Por su parte, el coronel Jorge Molina Salas, jefe de Zona Oeste (s), indicó que el trabajo que se ha desarrollado durante la mañana ha sido tranquilo, y que ha participado un contingente de aproximadamente 150 carabineros territoriales y de diferentes unidades especializadas, como el OS7 y el OS9.