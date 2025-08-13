Claudio Salvatore lanza “Ver lo que otros no ven” en la FEN de la U. de Chile

El libro invita a entrenar la mirada estratégica y detectar oportunidades que suelen pasar inadvertidas. Su tesis central es clara: la estrategia no es un golpe de suerte, sino una habilidad que se entrena con método, reflexión y aprendizaje continuo.

En la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile se realizó el lanzamiento de “Ver lo que otros no ven”, el nuevo libro de Claudio Salvatore, reconocido como uno de los estrategas más influyentes de la actualidad. La obra propone un enfoque práctico para llevar la estrategia a la acción en contextos competitivos.

El libro invita a entrenar la mirada estratégica y detectar oportunidades que suelen pasar inadvertidas. Su tesis central es clara: la estrategia no es un golpe de suerte, sino una habilidad que se entrena con método, reflexión y aprendizaje continuo.

“La estrategia no es algo como avasallador. Y eso es lo que finalmente te permite hacer estrategia bien. Es la capacidad que tú tienes de reconocer y de aproximarte con mayor humildad y con alto respeto a los problemas que tienes que enfrentar. Diría que eso es como el gran motor o la gran conclusión del libro”, indicó el autor.

A través de ejemplos que van desde regatas internacionales hasta decisiones clave en medios de comunicación, Salvatore muestra cómo las conversaciones correctas dentro de un equipo pueden marcar la diferencia entre ganar o perder.

“Ver lo que otros no ven” ofrece herramientas para anticiparse, decidir con precisión y convertir la adversidad en ventaja competitiva. Una guía directa y práctica para quienes buscan pensar distinto, actuar con rigor… y adelantarse al futuro.