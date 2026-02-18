“La justicia habló, soy inocente”: Gobernador Claudio Orrego habla tras rechazo de su desafuero

El gobernador metropolitano afirmó que el fallo unánime de la Corte de Apelaciones confirma que el programa “Quédate” se ejecutó conforme a la ley, cuestionó el actuar de la Fiscalía de Antofagasta y aseguró que seguirán las acciones para recuperar los recursos involucrados.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió su inocencia y cuestionó el actuar de la Fiscalía de Antofagasta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la solicitud de desafuero en su contra en el marco del caso ProCultura.

En una vocería realizada este miércoles, la autoridad regional sostuvo que la decisión judicial fue categórica. “La justicia habló y lo hizo de manera clara y contundente. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado”, afirmó.

El fallo, adoptado por unanimidad de los ministros del tribunal, impide por ahora que el Ministerio Público formalice al gobernador por el convenio entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura, que involucró más de $1.600 millones destinados al programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Orrego defendió la implementación del programa, asegurando que fue ejecutado conforme a la normativa vigente y tuvo impacto real en la comunidad. Según detalló, la iniciativa atendió a más de 15 mil personas y contó con la colaboración de instituciones como el Hospital Félix Bulnes, el Hospital del Salvador y la Universidad de Chile.

“El programa no solamente existió, sino que además fue diseñado, aprobado y ejecutado con estricto apego a las normas legales vigentes”, sostuvo.

El gobernador también criticó la investigación liderada por la Fiscalía de Antofagasta, señalando que la acusación se basó en “gravísimos errores de hecho y de derecho” y cuestionó que se haya intentado vincularlo a la comisión de delitos.

En esa línea, afirmó que espera que la Fiscalía Nacional revise el actuar del equipo persecutor, apuntando a que el fallo se suma a otras resoluciones adversas para esa fiscalía en la misma causa.

“Que Fiscalía investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos”

Orrego sostuvo que el foco ahora debe estar en esclarecer el destino de los recursos cuestionados y en recuperar los montos comprometidos. Aseguró que el Gobierno Regional continuará trabajando junto al Consejo de Defensa del Estado para obtener el pago de las pólizas de seguro asociadas al convenio.

“Esperamos que la Fiscalía investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación ProCultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”, afirmó.

Además, indicó que la aseguradora involucrada deberá pagar la totalidad de las pólizas comprometidas, lo que —según dijo— permitirá demostrar que el Gobierno Regional actuó conforme a la ley y resguardando los recursos públicos.

“Ninguna acusación falsa nos va a apartar del mandato”

Finalmente, el gobernador sostuvo que el fallo representa una reivindicación tanto personal como institucional, y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad.

“Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente”, afirmó, agregando que su compromiso es seguir trabajando con “transparencia y espíritu de servicio público” por los habitantes de la Región Metropolitana.

El caso ProCultura continúa en investigación, centrado en el destino de los recursos transferidos a la fundación y en las responsabilidades asociadas a su ejecución.