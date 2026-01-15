Claudio Crespo y polémica tras publicación de imagen de Gustavo Gatica en una lápida: “Yo no hice ese meme”

El exteniente compartió en Instagram una imagen donde se le puede ver junto a una lápida con el rostro de Gatica, acompañado del mensaje “QEPD Octubrismo”.

Este jueves, Claudio Crespo, exteniente de Carabineros absuelto en el caso de Gustavo Gatica, se refirió a la imagen que compartió en redes sociales donde el diputado electo aparece en una lápida.

Fue en sus historias de Instagram que Crespo compartió el post editado donde se le puede ver junto a la lápida que tiene el rostro de Gatica acompañado del mensaje “QEPD Octubrismo”.

En conversación con Radio Agricultura, el exfuncionario abordó la polémica. “Yo no hice ese meme. Es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones”, partió señalando.

“Es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la Convención Constituyente, donde chilenos rechazaron esa nueva Constitución, un 62%, todo esto ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”, agregó.

Explicó que llaman octubrismo “a todo lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante. Y si uno hace un análisis de ese período y todo lo que ocurrió post 18 de octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país”.

Por otra parte, tildó de “súper lamentable” lo ocurrido a Gatica. “Es muy lamentable. (…) Lo que le pasó a Gustavo Gatica es súper lamentable, si eso no tiene ningún análisis diferente. Nadie en este caso, y ojalá en el futuro, debería terminar como él en una manifestación”.

Sin embargo, argumentó que “hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo. O sea, el contexto general de los hechos facultaba a la policía a hacer uso de sus armas de fuego”.