Claudio Castro fue uno de los grandes ganadores de las elecciones municipales, luego de ser reelecto en Renca con el 92,7% de las preferencias, correspondientes a 43.729 votos.

Castro se impuso a su único contendor, César Monsalve (PRI), quien solo logró el 7,23% (3.410 sufragios). “Aspirábamos a tener una mayoría contundente, mayor que el 65% que obtuve la primera vez, pero no estaba en los cálculos de nadie superar el 90%“, señaló.

La candidatura del alcalde reelecto no estuvo exenta de polémicas, luego que el Servel y el Tricel rechazaran su postulación como independiente, ya que aparecía afiliado a la Democracia Cristiana (DC). Sin embargo, luego de una reforma legal aprobada a última hora en el Congreso, pudo continuar con su carrera municipal.

En entrevista con El Mercurio, afirmó que esta compleja situación lo ayudó a obtener una alta votación: “No hubo nadie en Renca que no se enterara de lo que estaba pasando, con un sentimiento de injusticia bien profundo. Es innegable que allí hubo un efecto importante“.

No obstante, enfatizó que “no habría tenido este resultado si me hubiera mantenido como militante de la DC. No sólo eso: haberme salido de la DC, por la izquierda, buscando articular una unidad en Renca que ojalá pueda proyectarse al país, fue una condición para haber obtenido este logro”.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que su postulación tuvo “de muchos altos y bajos”: “El peor momento fue cuando habíamos perdido en ambas cámaras, y la última posibilidad era llegar a la mixta, que era algo bien inédito”.

“Un día tuvimos una reunión por Zoom con el equipo directivo de la municipalidad, donde les dije por primera vez, después de sostener por dos meses que íbamos a dar la pelea hasta el final, que teníamos que prepararnos para una transición y entregar el municipio. Soy poco de manifestar emociones, pero hubo momentos en que me quebré y tuve que apagar la cámara un rato“, agregó.