Durante las últimas semanas han quedado en evidencia algunos hechos delictuales que han afectado a distintas comunas de la Región Metropolitana.

El último fue el que ocurrió en La Florida, donde un padre falleció tras ser atacado por delincuentes, mientras llevaba al hospital a su hijo, quien había sido herido por una “bala loca”.

A raíz de estos hechos, en Contigo en La Mañana conversaron la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien acusó que, en muchas ocasiones, “los delincuentes tienen mejor armamento que los Carabineros”.

Además, indicó que en su comuna “han fallecido muchas personas por una bala loca”. Por lo mismo, aseguró que “comprar balas es como comprar un kilo de pan en Chile”.

Lee también: Joven de 18 años murió tras impacto de “bala loca”: El disparo habría ingresado a su dormitorio

Así, Pizarro criticó duramente la falta de regulación de la ley de armas y la dificultad que se produce para encontrar a los responsables de los disparos que, en varias ocasiones, han cobrado la vida de personas inocentes. “En nuestro país no existe la trazabilidad balística (…) no hay ninguna legislación que prohíba la venta de municiones, ese es el problema”, señaló.

Ante las decenas de víctimas por las balas locas en comunas vulnerables, cuenta que “pasan meses incluso años y no hay responsables (…) esto no pasa en comunas del sector oriente, yo no soy una resentida social, yo lucho por la gente de La Pintana”.

Lee también: Detienen a una de las responsables de “bala loca” que mató a niña: Disparos iban dirigidos a vecinos

“Hacen falta leyes, necesitamos un adn balístico para saber quién está comprando las balas”, cerró.