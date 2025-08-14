Psicólogo explica: ¿Por qué tenemos pesadillas y qué factores influyen en su aparición?

En Entrevistas CNN, Pablo Johnson, psicólogo y académico de Psicología UNAB, explicó qué es una pesadilla y detalló los factores que pueden desencadenar estos sueños perturbadores.

Las pesadillas son experiencias oníricas intensas y angustiosas que, aunque comunes, siguen siendo un misterio para muchos.

Estas manifestaciones del subconsciente no solo interrumpen el sueño, sino que también pueden afectar el bienestar emocional durante el día.

Desde el estrés diario hasta la alimentación y los trastornos del sueño, múltiples elementos pueden desencadenar estos sueños perturbadores.

El origen de las pesadillas

En Entrevistas CNN, el psicólogo y académico de Psicología UNAB sede Viña del Mar, Pablo Johnson, explicó que “el elemento principal que caracterizaría una pesadilla de un sueño cualquiera es la angustia o niveles intensos de ansiedad, malestar, este despertar un poco angustiado o particularmente triste, una sensación como de mucha emocionalidad”.

Johnson enfatizó que existen múltiples factores externos que pueden desencadenar sueños perturbadores, tales como el consumo de cafeína o alcohol antes de dormir, una alimentación pesada o grasosa, y el uso excesivo de pantallas y exposición a contenido violento o estresante, además del estrés, la ansiedad y traumas no resueltos.

