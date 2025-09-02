Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, revela que fue diagnosticada con cáncer: “Lo mejor es enfrentarlo”

La autoridad comunal aprovechó el anuncio para hacer un llamado a la prevención y a la conciencia sobre una enfermedad que, dijo, "puede afectar a cualquiera".

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, confirmó este martes que fue diagnosticada con un cáncer ginecológico, el cual —según explicó— fue detectado a tiempo y ya comenzó su tratamiento.

“Gracias a Dios fue detectado a tiempo”, escribió Pizarro en su cuenta de X.

La autoridad añadió que “cuando a uno le dan una noticia de esta forma, como que se cae el mundo (…) Uno, como mujer, siempre deja estas cosas para el final: ir al médico, hacerse controles. Y yo estoy acá para contarles mi experiencia, para decirles que no lo dejen para el último”.

En una intervención con apoderados del Liceo Simón Bolívar de El Castillo, también reconoció el impacto emocional de recibir este tipo de diagnóstico y explicó que, pese a la complejidad de la noticia, seguirá al frente de sus funciones.

“Afortunadamente, tienen alcaldesa para rato. En la comuna tenemos muchos sueños que cumplir”, afirmó.

Pizarro aprovechó la ocasión para visibilizar una realidad poco abordada en su comuna: entre 2023 y 2025, 42 mujeres en La Pintana han fallecido por cáncer ginecológico.

La jefa comunal cerró diciendo que “no me voy a morir, que es lo más importante. Afortunadamente, llegué a tiempo, pero igual, tengo cáncer”.