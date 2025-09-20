Claudia di Girolamo tras fallo que desestimó caso contra Cristián Campos: “Él es un abusador con todas sus letras”

En su primera intervención pública, Di Girolamo lamentó que el fallo se haya basado en la prescripción del caso y criticó la falta de consideración hacia el trabajo realizado en las instancias judiciales inferiores.

La actriz Claudia di Girolamo expresó este sábado su profunda decepción con el fallo de la Corte Suprema que desestimó las acusaciones de abuso sexual de su hija, Raffaella, contra el actor Cristián Campos.

La resolución, que responde a un caso que ha sido mediáticamente expuesto y judicialmente complejo, ha sido rechazada por la actriz, quien lamenta que la prescripción haya sido el principal argumento para cerrar el caso en las instancias superiores.

En conversación con The Clinic, Claudia di Girolamo, en su primera intervención pública desde el hecho, subrayó varios puntos importantes sobre el trabajo realizado en las primeras instancias judiciales.

“El juez Gutiérrez entregó una oportunidad equitativa a la presentación de pruebas, testigos y testimonios a ambas partes. Su estudio y dictamen son relevantes, y no deben ser menospreciados”, afirmó la actriz.

Sin embargo, la actriz denuncia que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema no tomaron en cuenta la importancia de este fallo inicial: “Ambas instancias cerraron la puerta a leer el fallo del Juez Gutiérrez, a escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas“.

Para ella, este rechazo al trabajo del juez muestra un preocupante vacío en el sistema judicial. “Me gustaría recordar que nuestro país firmó el acuerdo de Belém do Pará, donde se compromete a velar por los derechos humanos de las mujeres y erradicar la violencia en todas sus formas”, reflexiona.

La “indiferencia” del sistema judicial y la impunidad

Para Claudia di Girolamo, la resolución de la Corte Suprema ha dejado una peligrosa sensación de impunidad.

“En estas últimas instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, la que da pie a la impunidad”, señala con firmeza.

La actriz sostiene que la resolución judicial deja un mensaje erróneo, permitiendo que personas acusadas de delitos graves, como el abuso sexual, puedan tergiversar el fallo y presentarlo como una declaración de inocencia.

“Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’. Él es un abusador con todas sus letras“, asegura, enfatizando que, a su juicio, Cristián Campos sigue siendo un abusador con todas las letras.

Además, la actriz considera que el fallo tiene un impacto negativo en otras víctimas de abuso sexual. “Muchas personas que fueron o son víctimas de abuso ven este caso y se preguntan, ¿y ahora adónde puedo ir? ¿Quién me va a creer?”, plantea.

Para Claudia, esta falta de respuesta institucional y el tratamiento mediático del caso pueden hacer que muchas víctimas se retraigan, sintiendo que sus denuncias no serán escuchadas.

“El silencio es el terreno fértil para que volvamos al imperio de la culpa, la vergüenza y el miedo“, advierte.

La unión con su hija

Di Girolamo también destacó la relación tan estrecha y unida que siempre ha mantenido con su hija mayor, de quien siente un profundo amor y admiración.

“A mí me conmueve su fuerza, desde cuando se sacaba un 7 en la universidad y regresaba a casa embarazada de gemelos. Ella tiene una fuerza de espíritu y física enorme, y durante todo este trayecto creo que, en gran parte, ella ha sido quien nos ha guiado con su fuerza y con su verdad”, expresó.

La actriz detalló cómo el proceso de contar lo sucedido a la familia fue un camino doloroso pero esencial para sanar. “Pasó un año y Claudia y Raffaella le contaron a Antonio y Pedro Campos, ambos actores e hijos nacidos del matrimonio entre di Girolamo y Cristián Campos entre 1984 y 1995″, recordó.

La revelación de la situación ocurrió en el departamento de Raffaella, en un ambiente de cuidado y sensibilidad: “Fue en el departamento de Raffaella, de manera siempre muy cuidada, muy medida, muy sensible, y con la valentía que da enfrentar algo así frente a tus hermanos, sin saber cómo van a reaccionar”, señaló Claudia.

“Raffaella necesitaba que la familia supiera lo que había pasado y lo mucho que había sufrido durante todo el periodo, desde que los hechos ocurrieron y hasta el día de hoy”, comentó la actriz.

La revelación de Raffaella a sus seres queridos fue parte de un proceso paulatino y delicado. Al año siguiente, la actriz y su hija compartieron la dolorosa verdad con los hijos de Raffaella, los nietos de Claudia, en un ambiente familiar que priorizó la sensibilidad y el respeto por los procesos emocionales de cada uno.

Las proyecciones del caso

Respecto al futuro del caso, Claudia di Girolamo señaló que aún existen caminos por explorar, aunque prefiere no adelantar acciones por respeto a la voluntad de su hija. “Ahora hay que escuchar a la Raffa, hay que escuchar su parecer y respetar su proceso de sanación”, indicó.

La actriz destacó la valentía de Raffaella al hacer pública su denuncia en 2020 y al compartir su experiencia a través de entrevistas, demostrando su fortaleza como mujer y profesional.

“Tuvo la valentía de dar una entrevista clarísima que da cuenta de su proceso, de su autoestima y de lo entera que está como persona”, sostuvo Claudia, quien enfatizó que la prioridad ahora es respetar el proceso emocional y psicológico de su hija.