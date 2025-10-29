“Clasista es quien no quiere usar corbata”: José Antonio Kast apunta contra presidente Boric tras dichos sobre “clasismo”

La situación tuvo su origen en los dichos del comando de Evelyn Matthei, que habló sobre un "Gobierno de atorrantes".

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, endureció el tono con el presidente Gabriel Boric, en medio de los mensajes que se han enviado durante la carrera presidencial.

La polémica surgió esta vez porque desde el comando de Evelyn Matthei dijeron que este es “un Gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

Una de las primeras respuestas vino desde el comando de Jeannette Jara. En CNN Prime, la coordinadora territorial del comando y exsubsecretaria, Nicole Cardoch, afirmó que esas declaraciones “reflejan clasismo y son descalificaciones que yo creo que hay que ponerles atención”.

Desde el Gobierno, además, la vocera Camila Vallejo apuntó a la presencia de una “connotación clasista”.

En medio de una actividad, Kast fue consultado sobre la situación, y dijo que “si alguien desde el Gobierno nos trata de clasista, diría que clasista es quien no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros, en la ceremonia más importante de las Fuerzas Armadas, como lo es la Parada Militar, la ceremonia más importante de la graduación de la Escuela Naval, la situación más importante para una familia en Chile, cuando se gradúan sus hijos de cuarto medio, o cuando salen con un título universitario o un título técnico profesional”.

“Todas las familias en Chile se preparan para ese momento especial. Clasista es no usar corbata porque dice que las corbatas la usan los ricos. La gente más humilde, la gente más vulnerable, se distingue, se luce, se prepara para una ceremonia como esa. Incluso, para nuestras Fiestas Patrias, todos sacan a relucir lo mejor que tengan, sea la persona más sencilla o la persona con más recursos”, añadió.

Y sentenció: “El presidente (Boric) no se ha dignado jamás a reconocer a las personas en su dignidad. Por lo tanto, aquí, si alguien es clasista, a la inversa, es el presidente”.

El republicano también recordó que hay personeros de izquierda que sí utilizan corbata: “Incluso sus candidatos hoy día usan corbata. Su pupilo, el señor (Gonzalo) Winter, descubrió las bondades de la corbata”.