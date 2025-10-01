Cierre del gobierno de Estados Unidos: Embajada en Chile dejará de actualizar redes sociales por interrupción presupuestaria

El cierre del gobierno ocurrió luego de que el Congreso no lograra un acuerdo respecto al financiamiento.

Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Chile anunció la suspensión de las actualizaciones de sus redes sociales oficiales.

Esto a propósito del cierre del Gobierno federal luego de que el Congreso estadounidense no lograra un acuerdo sobre el financiamiento.

Desde la embajada señalaron que “debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”.

“Actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación”, agregaron en el comunicado.

¿Qué significa un cierre del Gobierno?