Cierre de tramo de la Línea 5: Metro suspende servicio en tres estaciones por persona en la vía durante hora punta

El incidente obligó al cierre de tres estaciones y generó desvíos, buses de apoyo y refuerzos en el transporte de superficie para mantener la conectividad entre los tramos operativos.

Este lunes el Metro de Santiago anunció la suspensión parcial del servicio en Línea 5 durante el desarrollo de la hora punta.

La medida fue tomada luego de que se reportara la presencia de una persona en la vía, lo que activó los protocolos de seguridad y obligó al cierre de tres estaciones en el sector central de la línea: Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrázabal.

Como consecuencia, el servicio de trenes quedó dividido en dos tramos operativos:

Entre Plaza de Maipú y Baquedano

Entre Ñuble y Vicente Valdés

Buses de apoyo y refuerzo del transporte en superficie

Para mitigar el impacto de la interrupción, Metro implementó de inmediato un sistema de buses de apoyo en superficie entre las estaciones Baquedano y Ñuble, operando en bucle y conectando los tramos afectados.

Además, se reforzaron recorridos clave del sistema RED, particularmente las líneas 210, 210v, 210e y 213e, para ofrecer alternativas a quienes se vieron imposibilitados de continuar su viaje en tren subterráneo.

Metro también entregó opciones de viaje para los usuarios que requieren trasladarse entre tramos desconectados de la red.