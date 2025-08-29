País metro de santiago

Cierre de estaciones en el Metro de Santiago: ¿Cómo descargar el justificativo?

Por CNN Chile

29.08.2025 / 09:36

Al cierre de estaciones en la Línea 4 se sumó un retraso en la frecuencia habitual de trenes en la Línea 6.

Este viernes, Metro de Santiago cerró diversas estaciones en Línea 4 debido a la presencia de una persona en la vía, lo que suma al retraso en la frecuencia en la Línea 6.

Hasta el momento hay siete estaciones sin funcionamiento: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

La empresa de transporte dispuso un justificativo para aquellas personas que se dirigían a sus trabajos o estudios y que llegaron o llegarán tarde debido a la situación.

“Hoy (…) se registraron dos incidencias que afectaron el normal funcionamiento de la Red. A partir de las 06:00 horas, la estación Franklin de Línea 6 se mantuvo cerrada debido a una avería de sistema, lo que generó retraso en la frecuencia habitual de trenes. Posteriormente, desde las 08:29 horas, el servicio de Línea 4 permaneció interrumpido por la presencia de una persona en la vía, manteniéndose cerradas las estaciones: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

Detallaron que esa información “fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, app, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”.

Puedes descargar el justificativo haciendo click aquí.

