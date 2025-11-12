Cierre de campaña de Kaiser: Indultos a Carabineros “condenados por defender la democracia” y críticas al PC

El candidato del PNL, Johannes Kaiser, inició su intervención refiriéndose a los cánticos que se escucharon durante el acto de campaña de Jeannette Jara: “Yo no salto y estaría orgulloso de ser carabinero”, señaló. Además, adelantó: “Si llego a la Presidencia de la República, los funcionarios que fueron condenados por defender la democracia los vamos a indultar”.

En la recta final de las elecciones presidenciales, el candidato Johannes Kaiser realizó su cierre de campaña en la comuna de Providencia.

Durante el evento adherentes entonaron la “tercera estrofa” del himno nacional, hecho que genera controversia debido a su relación con la dictadura cívico-militar.

Según explicó en La Tercera el historiador y director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Pablo Artaza, durante el régimen militar “el ejército y la junta se apropian de la estrofa y la hacen parecer un canto de ellos mismos y de lo que hicieron en 1973. Entonces se pierde el sentido de que era cantada a la Independencia”.

Además, en la actividad —previa al discurso del abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL)— se interpretaron diversas cuecas.

El discurso de Johannes Kaiser

El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, destacó que esta jornada es relevante, ya que está emergiendo una “nueva derecha popular, valiente y sin complejos”, que “no se arrodilla ante la izquierda”.

En el denominado “bus de la libertad”, el diputado se desplazó entre una multitud hasta llegar al escenario. Durante su discurso, pidió un minuto de silencio en honor a los mártires de Carabineros y afirmó: “Yo no salto y estaría orgulloso de ser carabinero”, en alusión a los cánticos que se escucharon durante el acto de la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

“Si llego a la Presidencia de la República, los carabineros que fueron condenados por defender la democracia los vamos a indultar. Ellos son los verdaderos defensores de los derechos humanos”, señaló durante su intervención.

Fue en ese momento cuando subió al escenario el teniente coronel en retiro Claudio Crespo, quien fue acusado por los hechos que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.

“No tenemos ninguna posibilidad de contener al narco, al terrorismo y al crimen organizado si no protegemos a nuestros carabineros de sus enemigos en la institucionalidad y en el sistema político”, subrayó.

Por otro lado, el diputado deslizó críticas al Partido Comunista (PC) al recordar los cuestionamientos que la colectividad hizo en su momento a la ministra Carolina Tohá por un allanamiento en Villa Francia, así como su rol durante el estallido social.

“Hace seis años trataron de botar al presidente de la República, Sebastián Piñera, que en paz descanse”, remarcó.

Revisa aquí el discurso completo de Kaiser

Imágenes del cierre de campaña