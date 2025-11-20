Cierran sector Chungará del Parque Nacional Lauca tras derrame de 25 mil litros de aceite: Hay afectación en flora y fauna

Las autoridades trabajan para el rescate de aves, el análisis del agua y medir los efectos de la contaminación tras la situación.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre el cierre definitivo del sector Chungará en el Parque Nacional Lauca (Región de Arica y Parinacota) debido al derrame de aceite de soya en el lugar.

La situación, que se produjo a la altura del km 179 frente al refugio guardería de Conaf, luego del volcamiento de un camión boliviano que transportaba 25 mil litros de aceite de soya a granel, afectó mayoritariamente al humedal altoandino que forma parte del ecosistema del Lago Chungará.

El vehículo volcó el contenido en el pavimento, y la gran mayoría de la carga “decantó hacia el sector del bofedal, mientras que un pequeño porcentaje se desplazó hacia el Lago Chungará, donde las formaciones vegetacionales y las algas sirvieron de barrera de contención para evitar un mayor avance del líquido contaminante”.

El director regional de Conaf, Lino Antezana, señaló que rápidamente se implementaron medidas de mitigación, en coordinación con Senapred, Carabineros, SAG y Sernapesca, que trabajan en el lugar junto a la Corporación.

El Servicio Agrícola Ganadero “estará abocado al rescate de aves que hayan resultado afectadas por el derrame de aceite; mientras que Sernapesca realizará análisis del agua y medirá los efectos de la contaminación en los ecosistemas lénticos presentes en el Lago Chungará”, detalló.

Mientras que Conaf realizará la extracción del aceite de soya desde los cuerpos de agua del bofedal, “donde se encuentra concentrada la mayor parte del derrame, con los guardaparques y las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras de los proyectos PZD2 y PZD3 del Plan de Zonas en Desarrollo”.

Antezana señaló que los otros sectores del Parque Nacional Lauca seguirán abiertos al turismo; sin embargo, llamó a “los operadores turísticos y a la comunidad en general, a que no se acerque al sector Chungará para no interrumpir ni entorpecer las labores de control de la emergencia que se realizarán a partir de este jueves”.

Derrame de aceite en Lago Chungará

La autoridad también comunicó que “la fauna como anfibios y aves del lugar se ha visto inmediatamente afectada, al igual que peces y microorganismos, los que no es posible estimar en estos momentos”.

El derrame del aceite también provocó afectaciones en el pajonal (Festuca orthophylla) y diferentes especies de poáceas. Entre las arbustivas se afectaron especies de tola (Baccharis santelicis) y suputula (Parastrephia lepidophylla); también formaciones xerofíticas como yaretas (Azorella compacta), las que se encuentran clasificadas en categoría de conservación vulnerable.

Entre las especies de aves acuáticas, quedaron con afectación la tagua gigante, el pato jergón y la puna, “que están contaminados con el aceite, lo cual impide su normal desplazamiento”.