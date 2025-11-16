Cierran mesas en Japón: Jeannette Jara se impone y Evelyn Matthei logra segundo lugar, según resultados parciales

La exministra del Trabajo lideró en Tokio, siendo seguida por Matthei y Kaiser. Estos son datos preliminares que deberán ser confirmados por Servel cuando cierren las mesas.

El proceso de elecciones 2025 ya terminó en algunos países en el extranjero, tal como es el caso de Japón, donde se impuso Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC.

Para estas presidenciales y la eventual segunda vuelta, el padrón electoral en el extranjero alcanza a 160.935 electores, distribuidos en 427 mesas y 119 locales de votación en 65 países.

Según los datos preliminares, la exministra del Trabajo lideró en Tokio, capital de Japón y única ciudad que contaba con un local de votación en el país asiático.

Jara obtuvo 104 preferencias (46,22%), siendo seguida por Evelyn Matthei, con 40 votos (17,78%), Johannes Kaiser, con 29 votos (12,89%), José Antonio Kast, con 25 votos (11,11%), Harold Mayne-Nicholls (7 votos), Eduardo Artés (5 votos) y Marco Enríquez-Ominami (2 votos).

Cabe recordar que estas son cifras preliminares que deberán ser confirmadas por el Servicio Electoral de Chile (Servel) cuando cierren las mesas a las 18:00 horas de Chile.