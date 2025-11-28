Cierran 4 estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago: Empresa reportó a una persona en la vía en Pedro de Valdivia

El hecho se produjo a las 8:30 horas de este viernes y generó que la línea solo funcione en dos tramos.

Durante la mañana de este viernes, se reportó una nueva incidencia en el Metro de Santiago que provocó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1.

Según reportó la empresa a través de redes sociales, por una persona en la vía, el servicio solo está operando en los trayectos entre San Pablo y Baquedano y entre Tobalaba y Los Dominicos.

De esta forma, se encontrarán cerradas las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

08:30 hrs. 🔴 Por persona en la vía, servicio en #L1 solo está disponible de San Pablo a Baquedano / Tobalaba a Los Dominicos. — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

En desarrollo…