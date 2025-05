“O lo haré yo”: Cicardini emplaza a Boric a cumplir con promesa y presentar ley de aborto legal a días de la Cuenta Pública

La parlamentaria sostuvo que el retraso en la iniciativa, ratificada por el mandatario el año pasado, no solo posterga una demanda histórica del movimiento feminista, sino que también pone a prueba la coherencia y la voluntad política del actual Gobierno.

A días de que el presidente Gabriel Boric entregue su Cuenta Pública 2025, la diputada socialista y vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de su partido, Daniella Cicardini, lanzó un llamado directo a La Moneda para que cumpla con uno de sus compromisos emblemáticos: el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Aborto Legal.

La iniciativa fue anunciada por el mandatario en su discurso del año pasado, sin embargo, desde entonces no se han registrado avances concretos.

La demanda por una ley de aborto legal ha sido históricamente impulsada por el movimiento feminista en Chile y fue una de las promesas de campaña de Boric.

“Ha pasado casi un año desde ese compromiso y la ciudadanía, especialmente las mujeres, sigue esperando. Esta discusión no puede seguir postergándose”, afirmó la parlamentaria este lunes.

La parlamentaria por la Región de Atacama enfatizó que el escenario legislativo es difícil, pero no imposible: “Sabemos que la correlación de fuerzas en el Congreso es compleja, pero eso no puede ser excusa para no actuar. Aunque no se apruebe de inmediato, presentarlo ya es un paso político relevante”.

En ese sentido, advirtió que, si el Ejecutivo decide no avanzar, tomará la iniciativa por cuenta propia: “Espero que en esta Cuenta Pública el Presidente anuncie el envío del proyecto. Pero si el Gobierno no lo hace, lo presentaré yo. Esto no se trata solo de voluntad política, se trata de convicción, coherencia y justicia”.