De Viña del Mar a Atenas: Chileno devolverá pieza perdida del Partenón de Grecia tras casi un siglo

El trozo de mármol, heredado del padre de Enrico Tosti-Croce, un marino italiano que lo recogió en los años 30, fue identificado como parte del Hekatompedón, el primer templo de la Acrópolis.

Lo que durante décadas fue un inusual adorno familiar en una casa de Viña del Mar resultó ser una pieza arqueológica de alto valor: un fragmento original del Partenón de Atenas.

Su dueño, el ciudadano chileno-italiano Enrico Tosti-Croce, decidió devolverlo voluntariamente tras enterarse de la campaña del gobierno griego para recuperar su patrimonio cultural disperso por el mundo.

“Me dije: ‘Guau, tengo un pedacito del Partenón. Lo correcto es que se los devuelva’”, relató Tosti-Croce a El Mercurio, sobre su reacción al escuchar la noticia en la radio.

La pieza había estado en posesión de su familia desde los años 30, cuando su padre, el marino italiano Gaetano Tosti-Croce, la recogió en una visita al puerto de El Pireo, en Grecia.

De Atenas a Chile, vía Italia

La historia del fragmento se remonta a 1930. Durante una misión en Grecia, Gaetano Tosti-Croce recogió un trozo de mármol tallado —con relieves de flores de loto— perteneciente al templo de Atenas.

Años más tarde, tras su repatriación a Italia y en medio de la incertidumbre de posguerra, emigró con su hijo Enrico a Chile, llevando consigo la piedra como recuerdo.

Por más de 70 años, la pieza decoró el comedor de la casa familiar en Viña del Mar, pasando prácticamente desapercibida, salvo por las anécdotas que Enrico compartía con sus visitas.

Verificación y devolución

Fue solo después de contactar a la embajada griega en Santiago —con fotos, medidas y peso de la pieza— que Enrico obtuvo la confirmación que buscaba: el fragmento correspondía probablemente al canalón de mármol del Hekatompedón, el primer Partenón, construido en el siglo VI a.C. y destruido por los persas.

La embajada no solo validó la autenticidad del objeto, sino que anunció un reconocimiento público: en noviembre, durante un concierto en honor al fallecido compositor griego Mikis Theodorakis, Tosti-Croce será homenajeado por su gesto.

“No creo merecer un agradecimiento tan grande. Fue un gesto simple desde lo más profundo de mi corazón”, dijo Enrico.