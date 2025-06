Chile y Noruega firman acuerdo de cooperación antártica: “Confirma los estrechos vínculos entre ambos países”

Este lunes, Chile y Noruega firmaron un acuerdo de cooperación antártica, en el marco de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano realizado en Niza, Francia.

El memorándum de entendimiento en cooperación antártica fue firmado por el canciller Alberto van Klaveren y el ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, Åsmund Grøver.

“La firma de este acuerdo no solo estrechamos los vínculos históricos que existen entre Chile y Noruega, sino que reafirmamos nuestro compromiso para defender y promover a la Antártica como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”, afirmó el canciller.

Por su parte, desde la Cancillería noruega señalaron en redes sociales que “es un honor firmar un memorando de entendimiento bilateral sobre cooperación antártica con Alberto Van Klaveren, lo que confirma los estrechos vínculos entre Noruega y Chile y el interés mutuo en un Sistema del Tratado Antártico que funcione bien”.

Honored to sign bilateral MoU on Antarctic cooperation with @AlbertoKlaveren, confirming close ties between Norway 🇳🇴and Chile 🇨🇱and mutual interest in a well-functioning Antarctic Treaty System🇦🇶🧊 pic.twitter.com/HzLmpCBlFG

— Norway MFA (@NorwayMFA) June 10, 2025