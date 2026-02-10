País la roja

Confirman amistoso Chile vs. España en la previa del Mundial: ¿Qué día y dónde se jugará?

Por CNN Chile

10.02.2026 / 15:32

El equipo dirigido por Nicolás Córdova será el último examen de la selección española antes de su debut en la cita mundialista. El encuentro se disputará en la ciudad de Puebla, donde el conjunto europeo buscará adaptarse al clima norteamericano y prepararse para su duelo ante Uruguay.

La Selección Chilena cerró un compromiso de alto nivel para el próximo semestre. En el marco de la preparación para la cita planetaria que se realizará en Norteamérica, se confirmó que La Roja se medirá ante su par de España en un duelo amistoso que tendrá como escenario la ciudad de Puebla, en México.

¿Dónde y cuándo se jugará el Chile vs. España?

Según revelaron medios deportivos españoles, el encuentro está programado para el 8 de junio, convirtiéndose en el último test para el equipo europeo antes de iniciar su participación oficial. Para los dirigidos por Nicolás Córdova, el partido representa una oportunidad de medirse ante una potencia mundial, pese a que el combinado nacional no logró la clasificación al Mundial 2026.

Desde el viejo continente destacan que, aunque el fútbol chileno atraviesa una etapa de transición, la intensidad histórica de sus enfrentamientos lo convierte en un examinador útil para el cuerpo técnico hispano.

El historial entre ambos elencos es extenso y tiene hitos memorables. “Chile fue hace una década un rival para España. Rival en el Mundial de 2010 y en el de 2014”, recordaron desde la prensa internacional, aludiendo al triunfo de La Roja en el Estadio Maracaná. En la actualidad, el balance general favorece a los europeos con ocho victorias, dos empates y una sola caída ante el elenco nacional.

El cronograma de la selección española contempla viajar a Puebla inmediatamente después de un partido preparatorio en Europa. Para Chile, el desafío será contener a figuras de talla mundial como Lamine Yamal.

