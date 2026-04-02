Chile suspende recepción de gas argentino por incumplimiento de estándares de calidad

El suministro de gas natural proveniente de Neuquén, Argentina, hacia las regiones de Ñuble y Biobío se encuentra suspendido. El Ministerio de Energía informó que la medición y verificación de la calidad del gas se realiza bajo normativa chilena, “la cual es más exigente que la argentina”.

Durante el proceso se detectó que el gas no cumple con el estándar contratado, lo que motivó la suspensión de su recepción en el punto de medición ubicado en el sector Valle Las Vacas, en Ñuble.

Gestiones para restablecer el envío

Según reportó Radio Bíobío, desde la cartera señalaron que evalúan “todas las posibilidades” para que Argentina pueda reanudar el envío de gas compatible con las normas chilenas.

Las autoridades chilenas ya están en contacto con sus pares trasandinos y con las empresas involucradas para resolver el problema. El gobierno no entregó un plazo estimado para la normalización del suministro.