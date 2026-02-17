Chile se ubica entre los 10 países con mejor Gobierno Digital en ranking OCDE: Es líder a nivel regional

En este ránking, la organización internacional evalúa la madurez de la transformación digital de los gobiernos en función de seis dimensiones clave.

Chile logró ingresar al top 10 de países con mejor Gobierno Digital (DGI), ránking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El país escaló 22 puestos en comparación con la edición previa, posicionándose como uno de los países miembros de la OCDE con el mayor progreso en el ranking.

El DGI de la OCDE evalúa la madurez de la transformación digital de los gobiernos en función de seis dimensiones clave, incluyendo el diseño centrado en el usuario, la adopción de un enfoque de gobernanza de datos, la digitalización desde la base (digital-by-design), la apertura y transparencia, la proactividad y la aplicación de un enfoque holístico (o todo el gobierno).

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, sostuvo que “este logro subraya el compromiso del Estado chileno con la modernización y la provisión de servicios públicos digitales eficientes y centrados en los requerimientos de las personas y su experiencia usuaria”.

Por su parte, el director de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, José Inostroza, señaló: “La OCDE nos ubica 10° (2025) (…). En pocos rankings Chile figura en ese nivel. Obtuvimos 0,79, sumando 0,39 puntos en este periodo, lo que significa que pasamos del puesto 33 al 10. Este resultado muestra una visión de política de Estado de largo plazo bien implementada, con buena gestión, y es producto del trabajo de varios gobiernos y muchos buenos profesionales de la Secretaría de Gobierno Digital”.

El top 10 del ránking