Chile se consolida como líder en relaciones con la Unión Europea mediante acuerdo pionero, afirma canciller Van Klaveren

El titular de Relaciones Exteriores destacó en Bruselas que el Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile es el primero en América Latina y Caribe, mientras abordó tensiones regionales y respaldó la candidatura de Bachelet para secretaría general de la ONU.

(EFE) – El canciller chileno, Alberto van Klaveren, afirmó este miércoles que Chile se encuentra “en la vanguardia” de las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea gracias al Acuerdo Marco Avanzado vigente desde junio.

Durante el primer Consejo Conjunto UE-Chile en Bruselas, el ministro subrayó que este instrumento —el primer Acuerdo Marco Avanzado en América Latina y el Caribe— moderniza el pacto de 2005 y fortalece una relación históricamente sólida.

Van Klaveren copresidió la reunión con la alta representante europea, Kaja Kallas, para analizar la cooperación bilateral y el acuerdo comercial interino aplicado desde febrero.

Agenda global y apoyo a Bachelet

El canciller expresó confianza en que acuerdos similares con México o Mercosur pronto entren en vigor, destacando que un comercio basado en reglas y reciprocidad es “un valor muy relevante” en el contexto actual.

El diálogo también abarcó tensiones en el Caribe por operaciones antidrogas de Estados Unidos, donde Van Klaveren pidió acciones “conforme al derecho internacional” y evitación de “acción militar masiva”.

Respecto a Ucrania, enfatizó la condena chilena a la guerra de agresión rusa y alertó sobre riesgos de desinformación. Sobre el proceso electoral del 14 de diciembre, aseguró que se desarrolla con “total normalidad”.

Finalmente, respaldó la posible candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU, argumentando que “le corresponde el turno a América Latina” y que la exmandataria puede ser “puente entre el norte y sur global”, instando al próximo gobierno a construir consensos para su postulación.