Chile recupera el primer lugar en ranking de universidades latinoamericanas: Revisa las 11 instituciones nacionales en el top 50

Por CNN Chile

02.10.2025 / 09:56

De las 41 instituciones chilenas que aparecen en el prestigioso ranking, 16 están en el top 100 y 11 en el top 50. 

Esta semana se reveló el QS Latin American University Rankings 2026, que posicionó a una universidad chilena como la mejor de Latinoamérica.

En esta oportunidad fueron 492 las instituciones rankeadas, 55 más que el año anterior, las que provienen de 26 países. Brasil es el país con más universidades en el ranking (130), seguido de México (67), Colombia (67), Argentina (45) y Chile (41).

Las 11 universidades chilenas en el top 50

La Universidad Católica de Chile se ubicó en el primer lugar del ranking, subiendo una posición respecto del año anterior, volviendo a ocupar la primera posición de la región, tal como lo hizo entre los años 2018 y 2023.

Le siguen la Universidad de São Paulo (2), Universidad Estatal de Campinas (3), el Tecnológico de Monterrey (4) y la Universidad Federal de Río de Janeiro (5). El top 10 se mantuvo, excepto por la Universidad Estatal Paulista, que subió del 8 a 6 (en empate con la Universidad de Chile)

De las 41 instituciones chilenas que aparecen en el ranking, 16 están en el top 100 y 11 en el top 50. De las 16 instituciones chilenas que se encuentran en el top 100, nueve mejoraron su posición con respecto al año anterior, cuatro la mantienen y solo tres la empeoran.

  • UC (1)
  • Universidad de Chile (6)
  • Universidad de Concepción (11)
  • Universidad de Santiago (17)
  • Universidad Adolfo Ibáñez (22)
  • Universidad Católica de Valparaíso (24)
  • Universidad Austral de Chile (37)
  • Universidad Diego Portales (43)
  • Universidad de los Andes – Chile (45)
  • Universidad Técnica Federico Santa María (47)
  • Universidad de Talca (48)

