Chile lidera récord mundial de colisiones de ballenas con embarcaciones

24.02.2026 / 14:03

Expertos advierten que el país encabeza las estadísticas globales de choques y enredos, especialmente en el norte, donde la alta presencia de ballena de aleta coincide con intenso tráfico marítimo.

Chile registra el mayor número de colisiones entre ballenas y embarcaciones a nivel mundial, de acuerdo con advertencias de investigadores y organizaciones ambientales. El fenómeno se concentra principalmente en el norte del país, donde cada año aumenta la presencia de la ballena de aleta, la segunda especie más grande del planeta.

De acuerdo a un informe de Reuters, entre octubre y enero, estos cetáceos —que pueden alcanzar hasta 26 metros de largo y superar las 70 toneladas— se concentran en zonas como la Bahía de Mejillones y la Bahía de Antofagasta, áreas altamente productivas por su abundancia de plancton. Esa disponibilidad de alimento convierte a la región en un punto clave de alimentación.

Sin embargo, el mismo espacio marítimo presenta un alto tránsito de buques graneleros, portacontenedores y barcos tanque vinculados a la actividad minera y energética, especialmente por la cercanía con el puerto de Antofagasta.

A ello se suman los enredos en redes de pesca industrial, otra amenaza crítica para los ejemplares. Las ballenas atrapadas pueden sufrir heridas graves, agotamiento extremo e incluso morir por asfixia, según advierten especialistas.

