Chile y Perú tuvieron reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria: Apuntaron a fortalecimiento de diálogo bilateral permanente

Este lunes, Chile y Perú llevaron a cabo la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

La cita, que fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, junto con su par de Perú, Hugo de Zela, se realizó para “abordar de manera coordinada los asuntos relativos a la materia”.

También participaron la subsecretaria de Relaciones Exterior, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

Durante el encuentro, las autoridades de ambos países “manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas”, mediante un trabajo articulado por el comité y dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios.

La instancia “considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP), que faciliten acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo”.

Adicionalmente, “se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria para abordar los casos de personas en situación migratoria irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general”.

Con ese fin, las autoridades llevarán a cabo una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna.

El próximo 19 de diciembre, se realizará una segunda reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria para revisar los acuerdos alcanzados durante la jornada.

Las autoridades también reafirmaron “la importancia de fortalecer un diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países”.