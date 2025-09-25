“Chile no está en condiciones de recibir más migración”: Boric asegura que propuesta de SNA “no está en los planes del Gobierno”

El Presidente se refirio a la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura a raíz de la falta de fuerza laboral en faenas agrícolas y valoró el espíritu constructivo del gremio.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la propuesta presentada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en relación a la regularización de migrantes que desempeñen funciones en faenas agrícolas.

Esto, luego que el presidente del gremio y exministro de Agricultura durante el gobierno de Sebastián Piñera, Antonio Walker, asegurara que “no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura. Y por eso los países, no solamente Chile, porque este es un fenómeno global, necesitan a los inmigrantes“.

Al respecto, Boric sostuvo que “habría que estudiar en detalle la propuesta que hace el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tengo una muy buena opinión de Antonio Walker, quien ha tenido un trabajo muy colaborativo. Él fue ministro de Agricultura del expresidente Piñera y nos hemos entendido durante todo nuestro mandato de manera muy constructiva con la Sociedad Nacional de Agricultura”.

En materia de migración, señaló que “yo en esto funciono sobre principios. El trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales, los derechos humanos y lo que hemos dicho también y se tiene que equilibrar es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular”.

“De hecho cuando nosotros asumimos las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras. Entonces es una propuesta que habría que ver sus detalles. Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia, pero vamos a acoger siempre de manera constructiva lo que plantea la SNA porque ha tenido un rol muy nuevamente constructivo, no con el gobierno sino con el campo y con el desarrollo de la industria nacional”, sentenció el mandatario.