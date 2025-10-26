Chile logra récord Guinness con el intercambio de ropa más grande del mundo en el Centro Cultural La Moneda

El hito convierte a Chile en el primer país en alcanzar una marca de esta magnitud, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la promoción de la moda circular a nivel mundial.

Chile hizo historia el pasado sábado 25 de octubre al concretar el intercambio de ropa más grande del mundo, evento que fue oficialmente verificado por Guinness World Records.

La actividad se desarrolló en el hall central del Centro Cultural La Moneda y fue organizada por The Ropantic Show, iniciativa dedicada a promover la economía circular y reducir los residuos textiles, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente.

Según consignó Las Últimas Noticias (LUN), la dinámica consistió en que los participantes entregaban prendas en donación y, a cambio, recibían una medalla y una pulsera que les permitía escoger otras piezas de vestuario.

Para establecer el récord, era necesario que más de 2.000 personas participaran en el intercambio dentro de un periodo de ocho horas, entre las 11:00 y las 19:00. Sin embargo, antes de las 18:00 horas ya se había superado esa cifra, bajo la supervisión de Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de Guinness World Records.

María José Gómez, fundadora de The Ropantic Show, destacó que la organización realiza este tipo de actividades más de cinco veces al año y explicó que la ropa que no es retirada por los asistentes se reutiliza para fabricar paneles de aislación térmica destinados a viviendas sociales.

