Chile gana el premio a Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026

En la primera edición de los Forbes Travel Awards, Chile fue reconocido como Mejor Destino Internacional, tras la decisión de un comité que busca destacar iniciativas que conciben el turismo como una herramienta de prosperidad, inclusión y desarrollo futuro.

En el marco de la primera edición de los Forbes Travel Awards, Chile fue reconocido como el Mejor Destino Internacional.

Esta decisión es liderada por el comité editorial de Forbes Travel Guide, que busca destacar a destinos, empresas e iniciativas que conciben el turismo como una herramienta de prosperidad, inclusión y desarrollo futuro. En esta categoría, Chile se impuso frente a destacados destinos internacionales que también estaban nominados: la región de Alentejo, en Portugal, y Japón.

En ese contexto, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó que es “un reconocimiento muy significativo para Chile y para todo el sector”.

“Este premio refleja el trabajo conjunto que durante años han realizado el Estado, los gremios y miles de emprendedores del turismo a lo largo del país para ofrecer experiencias únicas y sostenibles. Es también un incentivo para seguir impulsando un turismo de mejor calidad y para proyectar a Chile hacia nuevos destinos y mercados. Llega, además, en un momento especialmente positivo para la actividad, porque durante 2025 recibimos más de 6 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento de 14,6 % respecto de 2024 y el mejor desempeño del país desde 2017. El turismo es hoy un sector económico estratégico para Chile: genera empleo, dinamiza las economías locales y abre oportunidades de desarrollo para las regiones y sus comunidades”, complementó.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “con estos nuevos reconocimientos internacionales, Chile continúa consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del mundo. Esto, además, refuerza el trabajo que hemos llevado adelante con nuestra estrategia de promoción internacional, a través de la cual apostamos por promover destinos y experiencias nacionales que sean sostenibles, innovadoras y de clase mundial, con el fin de captar nuevos mercados y llegar a segmentos que tengan mayor gasto”.

Además del premio a Mejor Destino Internacional en los Forbes Travel Awards 2026, el país también tuvo presencia en los Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026, donde destinos como Santiago y San Pedro de Atacama destacaron a partir de las opiniones y valoraciones de millones de viajeros publicadas en la plataforma Tripadvisor.

Por otra parte, tres experiencias turísticas de Chile también destacaron en el ranking World’s Greatest Places 2026 de la revista TIME. La publicación incluyó a Estancia Mercedes (Región de Magallanes y la Antártica Chilena), Pared Sur Camp (Región de Aysén) y Ephedra Restaurant (Región de Antofagasta) en su listado, que destaca experiencias que combinan naturaleza, identidad local y gastronomía de primer nivel.

El listado anual elaborado por TIME se construye a partir de nominaciones de corresponsales, expertos y colaboradores de todo el mundo, quienes recomiendan lugares que destacan por ofrecer experiencias únicas, innovadoras y con fuerte identidad local.