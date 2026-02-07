“Chile es un país de catástrofes”: Ministro de Vivienda propone crear una institución dedicada a la reconstrucción

En el último año, el país ha sido afectado por diversas emergencias, escenarios en los que el Gobierno se ha visto enfrentado a la necesidad de una reconstrucción rápida para apoyar a los damnificados, proceso que se ha visto ralentizado por la falta de una entidad especializada, según explicó Carlos Montes.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, propuso la creación de una entidad encargada de la reconstrucción en Chile. La idea surge a raíz de las numerosas emergencias que han afectado al país en el último tiempo, desde inundaciones en Maipú hasta incendios en el sur, las cuales han dejado a miles de damnificados.

Montes fundamentó su propuesta señalando que “Chile es un país de catástrofes” y reforzó su planteamiento indicando que actualmente existen 16 procesos de reconstrucción en curso por emergencias recientes, además de otras 27 reconstrucciones “heredadas” del gobierno anterior, según comentó en una entrevista en Radio Cooperativa.

“La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad que no asume este tipo de problemas”, indicó el titular de la cartera. A su juicio, la principal dificultad en los procesos de reconstrucción radica en la ausencia de una estrategia centralizada, ya que actualmente la respuesta se articula mediante la coordinación de distintos ministerios.

“¿Qué es lo que hace la institucionalidad? Le va pidiendo a cada ministerio que aporte un tanto, y Vivienda tiene una principal responsabilidad”, precisó. Agregó que otra problemática relevante es la sobrecarga que enfrentan los funcionarios públicos desplegados en terreno.

Montes ejemplificó esta situación con la emergencia de Valparaíso: “Del total de funcionarios, 70 tuvieron que irse a trabajar en la reconstrucción de Valparaíso, que resulta insuficiente dada la complejidad que tiene esa región”.

¿Cuál es su propuesta?

Debido a las emergencias que vive el país, el ministro propuso crear una entidad dependiente del Ministerio del Interior que esté a cargo de la reconstrucción de las viviendas de las personas afectadas.

“Dentro del Ministerio del Interior, que tiene que presentar un proyecto de ley —esperamos ahora, a comienzos de marzo—, tiene que haber una subsecretaría, división o superintendencia dedicada a la reconstrucción”, señaló.

Esta nueva institucionalidad estaría conformada por dos departamentos: uno encargado de realizar el diagnóstico previo de las zonas afectadas y otro responsable de diseñar y ejecutar los planes de reconstrucción.

Además, el ministro sostuvo que es necesario que un equipo técnico de la nueva entidad se despliegue permanentemente en las regiones con mayor recurrencia de catástrofes.

“Se requiere, por lo tanto, ponerse de acuerdo, preparar gente y tenerla, sobre todo, en las regiones donde hay más episodios de catástrofe, que son Valparaíso y Biobío (…) Rápidamente tenemos que llevar equipos de calidad permanente, y el resto de ministerios apoyando eso”, concluyó.