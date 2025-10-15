País onu

Chile es reelecto como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un período más

Por CNN Chile

15.10.2025 / 08:02

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió reelegir al país para el período 2025-2028.

Este martes, la Asamblea General de las Naciones Unidas reeligió a Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

De esta manera, el país continuará ocupando el asiento correspondiente al Grupo de América para el período 2026-2028.

Desde Cancillería señalaron que este resultado “refleja la confianza de la comunidad internacional en el firme y sostenido compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, el multilateralismo y el fortalecimiento de la democracia”.

Detallaron que, a lo largo de sus cuatro períodos anteriores, incluyendo el actual, Chile ha jugado un rol activo en la promoción “de un diálogo respetuoso y constructivo”. “Ha liderado debates e impulsado iniciativas en áreas clave como la prevención de la tortura, la justicia transicional, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y niñas, la no discriminación hacia las personas LGBTIQA+, la protección del medio ambiente, el respeto a la democracia y los derechos económicos, sociales y culturales”.

Finalmente, el gobierno agradeció a los Estados que apoyaron esta candidatura y destacó que este logro refleja la confianza depositada por la comunidad internacional en el país. “Chile seguirá trabajando con energía, convicción y espíritu de cooperación para fortalecer el sistema internacional de derechos humanos y promover la dignidad humana sin exclusiones”, cerraron.

