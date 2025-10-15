Chile es reelecto como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un período más

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió reelegir al país para el período 2025-2028.

Este martes, la Asamblea General de las Naciones Unidas reeligió a Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

De esta manera, el país continuará ocupando el asiento correspondiente al Grupo de América para el período 2026-2028.

Desde Cancillería señalaron que este resultado “refleja la confianza de la comunidad internacional en el firme y sostenido compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, el multilateralismo y el fortalecimiento de la democracia”.

Detallaron que, a lo largo de sus cuatro períodos anteriores, incluyendo el actual, Chile ha jugado un rol activo en la promoción “de un diálogo respetuoso y constructivo”. “Ha liderado debates e impulsado iniciativas en áreas clave como la prevención de la tortura, la justicia transicional, la igualdad de género, los derechos de las mujeres y niñas, la no discriminación hacia las personas LGBTIQA+, la protección del medio ambiente, el respeto a la democracia y los derechos económicos, sociales y culturales”.

Finalmente, el gobierno agradeció a los Estados que apoyaron esta candidatura y destacó que este logro refleja la confianza depositada por la comunidad internacional en el país. “Chile seguirá trabajando con energía, convicción y espíritu de cooperación para fortalecer el sistema internacional de derechos humanos y promover la dignidad humana sin exclusiones”, cerraron.