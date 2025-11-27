País pasaporte

Chile consolida el pasaporte más poderoso de América Latina en ranking global 2025

Por CNN Chile

27.11.2025 / 15:35

El país se ubica en la posición 47 del Índice Global de Pasaportes, liderando la región latinoamericana que muestra una mejora sostenida, mientras Europa domina las primeras posiciones.

Chile ostenta el pasaporte más competitivo de América Latina según el Índice Global de Pasaportes 2025, elaborado por Global Citizen Solutions. El documento nacional se posiciona en el lugar 47 del ranking que evalúa 200 países en movilidad, calidad de vida e inversión.

Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54) completan los cuatro primeros puestos regionales, confirmando una tendencia ascendente en la valoración de los pasaportes latinoamericanos.

Contexto global y tendencias

Según reportó Radio Cooperativa, el estudio revela que Europa concentra nueve de las diez primeras posiciones mundiales, con Suecia liderando la lista. España se mantiene en el puesto 20 gracias a su acceso sin visado a 127 países, mientras Estados Unidos registra una caída de trece puestos en cuatro años.

La investigadora Laura Madrid destacó que Chile, Uruguay y Costa Rica son los países latinoamericanos que más han escalado desde 2021, reflejando la resiliencia regional en movilidad global.

