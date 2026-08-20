“Chile Cocina por Chile”: Restaurantes se unen este sábado en cruzada solidaria por damnificados del norte

A raíz de las graves afectaciones que han sufrido zonas de Tarapacá y Antofagasta por los sistemas frontales, diferentes restaurantes de la Región Metropolitana y de algunas regiones se sumaron a la campaña solidaria llamada “Chile Cocina por Chile” programada para este sábado 22 de agosto.

La invitación consiste en elegir un establecimiento adherido, disfrutar de un plato de su carta y hacer que este consumo se transforme en un apoyo para quienes más lo necesitan.

Durante todo el día sábado, cada local tendrá su propia forma de sumarse. Algunos ofrecerán un plato elegido para esta cruzada solidaria, otros incorporarán productos, bebidas o otros; y otros destinarán parte o la totalidad de su carta a la iniciativa.

En conversación con CNN AM, Carola Silva, organizadora de la campaña, entregó más detalles para disfrutar la jornada y ayudar a las personas que han sufrido los estragos de las lluvias.

“Tenemos de todo: hamburguesas, pizzas, helados en el norte, café… Podemos hacer incluso un recorrido”, dijo Silva.

La planificadora explicó que el objetivo es respaldar a los comercios que enfrentan una baja en sus ingresos, además de brindar asistencia a las personas damnificadas.

“La idea es que en esta época en que los restaurantes andan un poco de capa caída y la industria siente que no le está yendo tan bien, esto sirva para todos lados: a los restaurantes para que se llenen de gente y a las personas para consumir ese plato solidario y aprovechar de ayudar“, enfatizó la coordinadora.

Silva extendió la invitación a participar de la jornada benéfica y recalcó que cada aporte suma.

“Cualquier acción que hagamos, sea el café o el charquicán con huevo frito que nos sirvamos, sirve. Invitarlos a que este sábado nos veamos y nos encontremos en algún boliche por ahí”, concluye.

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