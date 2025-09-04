Chile lidera en apoyo a restringir ChatGPT en salas de clase: 44% está a favor según Ipsos

El Monitor Global de Educación 2025 reveló que el país encabeza en la región la preferencia por limitar la herramienta en colegios. La encuesta también mostró una fuerte preocupación por la salud mental juvenil y el sistema educativo.

Un estudio de Ipsos reveló que Chile es el país de América Latina donde más apoyo existe a restringir el uso de ChatGPT en el aula. Según el Monitor Global de Educación 2025, el 44% de los encuestados está a favor de limitar esta herramienta de inteligencia artificial en los colegios, superando ampliamente el promedio regional.

El sondeo, realizado en 30 países, también mostró que tres de cada cuatro chilenos (75%) apoyan prohibir las redes sociales a menores de 14 años, en línea con la creciente preocupación por el impacto digital en niños y adolescentes.

Más allá de la tecnología, los resultados exponen una fuerte crítica al sistema educativo nacional: 51% lo califica como malo y solo un 15% como bueno. Además, Chile es el país con peor evaluación en cuanto a la salud mental juvenil, con un 73% que la considera deficiente.

Entre los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes, los encuestados destacaron la ansiedad y depresión (43%), la violencia juvenil y pandillas (41%) y la mala calidad de la educación (30%).

El informe posiciona así a Chile como un país especialmente crítico frente a los desafíos educativos, tanto por la percepción del sistema como por el impacto de la tecnología en la vida de los jóvenes.

Mira el gráfico aquí