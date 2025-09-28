Chile arrasa en los World Travel Awards Sudamérica 2025 y reafirma liderazgo en turismo de aventura

El país sumó cinco galardones en los premios más prestigiosos del turismo, reafirmando su liderazgo en aventura y ampliando su atractivo en categorías como romance, sostenibilidad y cruceros.

Chile volvió a brillar en los World Travel Awards Sudamérica 2025, al consagrarse por undécimo año consecutivo como el Mejor Destino de Turismo Aventura de la región.

El país no solo consolidó su liderazgo en esta categoría, sino que también obtuvo cuatro reconocimientos adicionales, entre los que destacan Mejor Destino Romántico, Mejor Destino Verde y Mejor Destino de Cruceros.

Los galardones, considerados los más prestigiosos de la industria turística a nivel mundial, celebran la excelencia en viajes, turismo y hotelería.

Con estos premios, Chile fortalece su posicionamiento internacional y su atractivo como destino para distintos tipos de viajeros.