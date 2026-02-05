Chats revelan que Larraín hablaba de un convenio por “dos mil millones” con Orrego antes de que se aprobara proyecto de ProCultura

Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones.

Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado.

Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía.

La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín.

Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada.

“Orrego me quiere pasar como dos mil millones”

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno.

En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero”.

En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “Orrego me quiere pasar como dos mil millones”, en referencia a recursos para salud mental.

Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional.

Cronología de los hechos clave

7 de junio de 2022: el proyecto “Quédate” es presentado al Consejo Regional para su admisibilidad.

8 de junio de 2022: Alberto Larraín, propuesto por Orrego, es designado director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana.

29 de junio de 2022: la Fundación ProCultura se adjudica $1.683 millones.

El mismo día de la transferencia, los fondos fueron depositados en instrumentos de fondos mutuos, situación cuestionada por la Fiscalía.

Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”.

La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes.

T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje.

En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín.