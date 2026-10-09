CGE es multada por error en cobro de cuenta de luz: Corte confirmó sanción y descartó actual ilegal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de reclamación contra la decisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que sancionó a CGE por errores en la facturación de un cliente.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, la Décimo Cuarta Sala del tribunal de alzada descartó un actuar ilegal en la conducta de la autoridad fiscalizadora.

Además, estableció que una resolución dictada por la SEC en noviembre de 2023 había rechazado por extemporánea una impugnación de la empresa. Esa decisión no fue recurrida posteriormente por CGE, por lo que quedó firme.

El fallo sostuvo que “la Resolución Exenta N°20.567 produjo un efecto jurídico determinado y concreto, esto es, rechazó por extemporánea la impugnación allí examinada y mantuvo subsistente la decisión contenida en el Oficio Ordinario N°127.114 y su posterior rectificación plasmada en el Oficio Ordinario N°167.579″.

La Corte reconoció que una resolución posterior de la SEC incurrió en una “impropiedad” al señalar que el acto de 2023 había resuelto específicamente un recurso de reposición contra otro oficio y que en esa instancia se habían revisado las auditorías presentadas por la distribuidora.

Sin embargo, el tribunal determinó que ese error no era suficiente para establecer la ilegalidad de la resolución reclamada, debido a que no modificaba los efectos de la decisión administrativa que había rechazado la impugnación por haber sido presentada fuera de plazo.

“El error en que incurre la Resolución Exenta N°40.439 al describir el contenido de la Resolución Exenta N°20.567 no altera lo efectivamente resuelto por esta última”, sostuvo la Corte, agregando que el equívoco tampoco permitía considerar pendiente una actuación que ya había sido decidida mediante un acto administrativo que produjo sus efectos.