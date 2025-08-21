CGE activa plan de contingencia por lluvia en la Región Metropolitana: Desplegarán 177 brigadas en terreno

Para este jueves y viernes se prevén intensas precipitaciones, acompañadas de viento e incluso nevadas en algunas zonas de la RM.

La Compañía General de Electricidad (CGE) activó su plan de contingencia ante el sistema frontal frío previsto para la Región Metropolitana.

Para esta jornada, se prevé que la lluvia comenzará durante la tarde y se mantendrá hasta la tarde-noche del viernes, de acuerdo al portal Meteored. A ello se suma el pronóstico de viento y posibles nevadas.

Por ello, la empresa activó su plan preventivo para atender rápidamente posibles cortes de luz en las 19 comunas donde opera y prestar servicio a cerca de 550 mil clientes.

Con esto, se pondrán a disposición brigadas pesadas -dedicadas a reconstrucción de infraestructura dañada, como postes y líneas eléctricas-, y que estarán operando en terreno. También se aumentó el número de brigadas de atención de emergencia.

También están contempladas medidas como la preparación de centros de operación, despliegue de brigadas de atención de emergencias tipo SAE y equipos de atención domiciliaria. Esto, en caso de interrupciones del suministro eléctrico que podrían presentarse, “principalmente por la acción del viento o la caída de árboles, ramas u otros objetos sobre la red eléctrica“.

En total, se desplegarán 177 brigadas en terreno, con 500 personas entre técnicos y operativos.

“Este despliegue de recursos contempla una multiplicación más de 5 veces (5,2) respecto de la operación normal. En prevención a las bajas temperaturas y posibles nevadas, la Compañía instalará bases de operación preventivas en las comunas precordilleranas, como San José de Maipo, y en otras cercanas a la cordillera de la costa”, indicó la CGE.