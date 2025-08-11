Cerrillos: Delincuentes roban cerca de 15 autos nuevos desde una automotora

Funcionarios de seguridad municipal fueron quienes notaron que el portón de la automotora estaba abierto, dando inmediato aviso a Carabineros.

La madrugada de este lunes, un millonario robo se registró en una automotora de la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del robo a la automotora en Cerrillos

El hecho ocurrió en avenida Pedro Aguirre Cerda 5007, en la automotora Valenzuela & Delarze, hasta donde llegó un grupo de delincuentes que, tras romper una mampara, pudo ingresar.

De acuerdo con la información preliminar, serían casi una docena de antisociales los que entraron, logrando sustraer entre 10 y 15 vehículos de las marcas RAM, Fiat y Kia.

El mayor Alexis Durán, de la comisaría Vista Alegre de Cerrillos, sostuvo que “aún no tenemos la cantidad exacta de individuos que habían ingresado. A priori se podría decir que sería entre 10 y 12 personas, presumiendo que cada uno haya ido manejando uno de estos vehículos”.

Durán detalló que todos los vehículos robados se encuentran asegurados y que fue personal de seguridad municipal los que notaron que el portón de la automotora estaba abierto, dando inmediato aviso a Carabineros y luego a personal de la propia empresa.