CDE valoró fallo que declaró culpable a exdirector PDI, Héctor Espinosa: “Confirma la consistencia y eficacia de este organismo”

El presidente del organismo, Raúl Letelier, además subrayó que los delitos son especialmente graves por haber sido cometidos por quien encabezaba la institución policial.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) valoró este miércoles el fallo que declaró culpable al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por tres delitos de corrupción, tras la querella presentada por el organismo.

El presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló que la resolución del tribunal “confirma la gravedad de los hechos imputados”, subrayando que se trata de ilícitos “cuya entidad se ve incrementada por haber sido cometidos por quien ostentaba el más alto cargo dentro de la institución policial”.

El tribunal también acogió la demanda civil interpuesta por el CDE en representación del Fisco, ordenando el pago del monto total solicitado, con reajustes y costas judiciales.

Letelier destacó que esta decisión “reafirma la consistencia y eficacia del trabajo del Consejo de Defensa del Estado” y demuestra “la coherencia y prevalencia técnica de sus actuaciones” en causas de alta relevancia pública.

La lectura de la sentencia contra Espinosa quedó programada para el próximo lunes 1 de diciembre.