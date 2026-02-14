Cautela financiera en San Valentín: 6 de cada 10 chilenos gastarán menos de $50 mil

El sondeo también analizó la forma de financiamiento, con un 53% que pagará la celebración con ingresos del mes, un 15% que usará ahorros y un 10% que recurrirá a crédito, avances o compras en cuotas.

Un sondeo reveló que el 58% de los chilenos gastará menos de $50 mil en San Valentín, lo que muestra una celebración marcada por la moderación y la cautela financiera.

De acuerdo con el estudio de Defensa Deudores, un 22% no celebrará el 14 de febrero, mientras que solo un 3% destinará más de $100 mil. En tanto, un 17% planea gastar entre $50 mil y $100 mil.

Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Defensa Deudores, sostuvo que “el dato clave no es cuánto se gasta, sino cuánto se decide no gastar. Eso refleja una relación distinta con el consumo, marcada por la incertidumbre y el endeudamiento”.

Sobre la forma de financiamiento, el 53% pagará la celebración con ingresos del mes, un 15% usará ahorros y solo un 10% recurrirá a tarjeta de crédito, avances o compras en cuotas. “El crédito ya no se percibe como una solución automática, sino como una decisión que se evalúa con más cuidado”, explicó Ibañez.

Por otra parte, el 23% considera que el gasto del 14 de febrero es algo que prefiere reducir o evitar y para el 13% genera presión financiera directa. Un 20% lo ve como necesario para mantener la relación y un 21% afirma que no afecta su situación económica. Además, un 23% no realizará ningún gasto en esta ocasión.

Finalmente, Ibáñez sostuvo que “las personas están priorizando la estabilidad por sobre gestos que luego se pagan en cuotas. Cuando incluso celebraciones simples requieren una negociación entre afecto y supervivencia económica, ya no estamos frente a decisiones individuales, sino a una señal estructural del momento que vive el país”.