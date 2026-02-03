Cathy Barriga previo a audiencia de preparación del juicio oral: “Se tendrán que comprobar las acusaciones”

La exalcaldesa de Maipú es acusada por diversos delitos de corrupción presuntamente ocurridos durante su administración.

Este martes, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (ex-UDI), llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.

Esta instancia fue fijada por la magistrada Claudia Burgos Sanhueza, del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, tras el cierre de la investigación respectiva.

Barriga es acusada por diversos delitos de corrupción presuntamente ocurridos durante su administración. Por ellos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió 37 años de cárcel.

Pasadas las 9:00 horas, la exalcaldesa llegó al recinto. “La verdad es que no quisiera estar en estas instancias, pero es la única forma de probar la inocencia”, sostuvo escuetamente.

Consultada sobre la solicitud de 37 años de cárcel en su contra, sostuvo que hay que “ver cómo se desarrollan los juicios primero (…). Se tendrán que comprobar las acusaciones, para eso es el juicio, y los medios a veces informan cosas que no son”.

#CNNChileRadio | Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú llega a un nuevo Juicio Oral en donde enfrenta una pena máxima de 37 años: “Se tendrán que comprobar las acusaciones, para eso es el juicio, informan cosas que no son”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/3MsS6zSmLX — CNN Chile (@CNNChile) February 3, 2026

Aplazan audiencia

Poco más tarde se informó que la audiencia finalmente no se realizó. Esto luego de que se aceptara la solicitud de la defensa de Barriga y se les diera un plazo para revisar la carpeta entregada por Fiscalía: La nueva audiencia se fijó para el 4 de agosto.

Consultado respecto al aplazamiento de la audiencia, Felipe Sepúlveda, fiscal del Ministerio Público, sostuvo que “en la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva“.