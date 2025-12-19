Catalina Ugarte Millán asume como jefa de gabinete del Presidente electo Kast

La concejala de Las Condes y fundadora del Partido Republicano combina una carrera en el sector privado con un perfil político que se define como “100% de derecha”.

Catalina Ugarte Millán asumió como jefa de gabinete del Presidente electo de Chile, en reemplazo de Carolina Araya.

Ugarte, actual concejala por Las Condes y fundadora del Partido Republicano, tiene una trayectoria que mezcla el sector público —fue jefa de gabinete del CPEIP bajo el primer gobierno de Piñera— con una carrera como abogada especializada en fusiones y adquisiciones en el estudio Egaña Abogados.

Un estilo disciplinado e ideológico definido

Según reporta Diario Financiero, sus colegas en el municipio describen su estilo como disciplinado y “multitasking”, ejerciendo un liderazgo natural sobre el bloque republicano.

Sin embargo, su marcado sello ideológico genera fricciones administrativas, como cuando lideró la negativa a aumentar la planta funcionaria municipal argumentando “no engordar el Estado”, una posición que tensionó la mesa ante un mandato legal.

Ugarte, madre de cinco hijos, se define públicamente como representante de quienes aspiran a “vivir en un mundo tranquilo, sin miedos”.