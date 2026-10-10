Catalina San Martín exige avances por incendio de 2025 y apunta a su impacto en el aluvión: “Tenemos sospechas”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, emplazó a la Fiscalía a avanzar en la investigación por el incendio que afectó al sector cordillerano de San Carlos de Apoquindo el 29 de diciembre de 2025.

En conversación con Radio Bío Bío, la jefa comunal sostuvo que el municipio mantiene dudas respecto del origen del siniestro.

“Tenemos sospechas de que fue provocado, probablemente no intencionado”, afirmó San Martín, quien recordó que la Municipalidad presentó una querella por esos hechos.

La alcaldesa vinculó además las consecuencias del incendio con las condiciones que enfrentó posteriormente el terreno durante el aluvión que golpeó a la comuna.

“Lo que estamos viendo hoy día tiene en gran parte que ver con ese incendio. Entonces que se investigue todo, perfecto, pero por favor, que también se avance con los responsables de ese incendio”, señaló.

San Martín aseguró que el fuego modificó “completamente la geografía” del sector y obligó al municipio a adaptar las labores preventivas y de limpieza.

En paralelo, la Fiscalía Oriente abrió una investigación distinta por el aluvión ocurrido el jueves, con diligencias encargadas al OS9 y Labocar de Carabineros para establecer su origen y determinar eventuales responsabilidades penales.